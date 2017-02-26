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Заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 7 марта
Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет 7 марта в Москве, сообщил президент РФС Виталий Мутко.
"Исполком РФС пройдет 7 марта. Думаю, что это окончательная дата и никаких изменений уже не будет", - цитирует Мутко ТАСС.
Исполком РФС обсуждает важные организационные вопросы, связанные с деятельностью организации. Ранее председатель комитета по этике организации Семен Андреев заявил, что комитет хочет получить право сам инициировать дела для их рассмотрения. Получить такое право комитет может только после утверждения исполкома РФС.
"Исполком РФС пройдет 7 марта. Думаю, что это окончательная дата и никаких изменений уже не будет", - цитирует Мутко ТАСС.
Исполком РФС обсуждает важные организационные вопросы, связанные с деятельностью организации. Ранее председатель комитета по этике организации Семен Андреев заявил, что комитет хочет получить право сам инициировать дела для их рассмотрения. Получить такое право комитет может только после утверждения исполкома РФС.
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