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Олег Романцев: в этом сезоне "Спартак" возьмет золото
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России.
"Я анализирую футбол, а не полагаюсь на "чуйку". Так вот. Я ещё до начала сезона говорил, что "Спартак" станет чемпионом. После поражения от "Зенита" 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность.
И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что "Спартак" возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
"Я анализирую футбол, а не полагаюсь на "чуйку". Так вот. Я ещё до начала сезона говорил, что "Спартак" станет чемпионом. После поражения от "Зенита" 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность.
И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что "Спартак" возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
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