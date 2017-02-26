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Олег Романцев: в этом сезоне "Спартак" возьмет золото

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев уверен, что красно-белые в этом сезоне станут чемпионами России.

"Я анализирую футбол, а не полагаюсь на "чуйку". Так вот. Я ещё до начала сезона говорил, что "Спартак" станет чемпионом. После поражения от "Зенита" 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность.

И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что "Спартак" возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 17:12
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№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:24) #
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online

Цитата: utekay
вот уж фуй!

Андерлехт вогнал вам по самые лопатки на 90-й минуте.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот уж фуй!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сохраню ссылку этого высказывания. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Нет (Сегодня, 17:18) #
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Олег Иванович устарел.от анализа и чуйки,да и от самой игры немного зависит в нашем чемпе.
Регистрация: 21.04.2016
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