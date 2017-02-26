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Фанатская трибуна стадиона "Урала" будет названа в честь Сергея Гаврилов
Болельщики "Урала" выбрали название для трибуны "В" стадиона "СКБ-Банк Арена".
Каждая из четырех трибун домашнего стадиона получит имена прославленных уральских футболистов, внесших большой вклад в развитие свердловского футбола. И первой трибуной, для которой болельщики "Урала" выбрали название, стала трибуна "В", где располагаются активные фанаты клуба.
Название выбиралось путем голосования на официальном сайте клуба. Болельщикам были предложены три претендента: Сергей Гаврилов, Владимир Голубев и Геннадий Епишин, каждый из которых оставил яркий след в истории клуба. В результате голосования, которое продолжалось несколько дней, болельщики выбрали Сергея Гаврилова. За него отдали свои голоса более 60 процентов пользователей. Теперь фанатская трибуна будет носить официальное название "Трибуна "В" имени Сергея Гаврилова".
Каждая из четырех трибун домашнего стадиона получит имена прославленных уральских футболистов, внесших большой вклад в развитие свердловского футбола. И первой трибуной, для которой болельщики "Урала" выбрали название, стала трибуна "В", где располагаются активные фанаты клуба.
Название выбиралось путем голосования на официальном сайте клуба. Болельщикам были предложены три претендента: Сергей Гаврилов, Владимир Голубев и Геннадий Епишин, каждый из которых оставил яркий след в истории клуба. В результате голосования, которое продолжалось несколько дней, болельщики выбрали Сергея Гаврилова. За него отдали свои голоса более 60 процентов пользователей. Теперь фанатская трибуна будет носить официальное название "Трибуна "В" имени Сергея Гаврилова".
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