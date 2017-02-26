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Виктор Гончаренко: задачу бороться за первое место никто не снимал
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.
"Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к "Зениту" в хорошем настроении".
– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?
– Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витинью нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к "Зениту".
– Насколько команда готова ко второй части сезона?
– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.
ПФК ЦСКА
"Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к "Зениту" в хорошем настроении".
– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?
– Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витинью нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к "Зениту".
– Насколько команда готова ко второй части сезона?
– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.
ПФК ЦСКА
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