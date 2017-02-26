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Вадим Афонин: тринадцать игр "Оренбурга" будут как тринадцать финалов

Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

"Сборы прошли очень плодотворно, в отличие от лета - было гораздо больше времени и в плане физической подготовки, и в плане тактической. К тому же мы уже представляем к чему готовиться в РФПЛ. Главной задачей на вторую часть сезона будет, конечно, закрепиться в премьер-лиге, так что тринадцать игр будут как тринадцать финалов для нас. Надеюсь, что все игры пройдут с положительным результатом", - цитирует Афонина "Р-Спорт".
Теги: Оренбург
Сегодня, 20:34
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:50) #
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ТОМЬ,ОРЕНБУРГ, АРСЕНАЛ,АНЖИ,КРЫЛЬЯ,УРАЛ- У ВСЕХ КОМАНД ВСЕ МАТЧИ КАК ФИНАЛ КУБКА, а в конце сезона будут различные поддавки...Будет интересно посмотреть как работает комиссия по договорным матчам .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Жано текст свистнул? laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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