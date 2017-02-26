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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Вадим Афонин: тринадцать игр "Оренбурга" будут как тринадцать финалов
Полузащитник "Оренбурга" Вадим Афонин рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.
"Сборы прошли очень плодотворно, в отличие от лета - было гораздо больше времени и в плане физической подготовки, и в плане тактической. К тому же мы уже представляем к чему готовиться в РФПЛ. Главной задачей на вторую часть сезона будет, конечно, закрепиться в премьер-лиге, так что тринадцать игр будут как тринадцать финалов для нас. Надеюсь, что все игры пройдут с положительным результатом", - цитирует Афонина "Р-Спорт".
"Сборы прошли очень плодотворно, в отличие от лета - было гораздо больше времени и в плане физической подготовки, и в плане тактической. К тому же мы уже представляем к чему готовиться в РФПЛ. Главной задачей на вторую часть сезона будет, конечно, закрепиться в премьер-лиге, так что тринадцать игр будут как тринадцать финалов для нас. Надеюсь, что все игры пройдут с положительным результатом", - цитирует Афонина "Р-Спорт".
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