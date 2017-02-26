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Опрос:

Дмитрий Селюк: Луис Адриано пришел в "Спартак" только ради денег

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу российских клубов на трансферном рынке этой зимой.

"Спартак"? Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в "Спартак" только ради денег.

Когда "Зенит" усиливается футболистами из "Крыльев Советов" говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из Лиги Европы. Иванович – личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны.

Кто провел эффективнее всех трансферную кампанию? Никто. За исключением ЦСКА и "Ростова", которые сумели сохранить своих лидеров. И выделю «Крылья Советов», которые хорошо заработали", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Адриано Спартак
Сегодня, 22:06
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18
(6)
№18 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вот Траоре с ЯЯ и Джафаром настоящие фанатики футбола и играют только за еду! smile
Регистрация: 1.12.2014
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк - работает бесплатно , то что добывает - тратит на невропатолога.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: OgreGate
Цитата: art83
где такому еще платить столько будут.

СТОЛЬКО - нигде, а вот раза в три больше - в Зинке. Топорену же платят laughing Даже Ивановичу за две нарисованные банки - платят!

"Зинке" такие и даром не нужны. Если только мясу в аренду отдать? bowtie

А если не нужны, то что они тогда в Зинке делают?

Нет ли здесь какой коррупционной составляющей ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Цитата: art83
где такому еще платить столько будут.

СТОЛЬКО - нигде, а вот раза в три больше - в Зинке. Топорену же платят laughing Даже Ивановичу за две нарисованные банки - платят!

"Зинке" такие и даром не нужны. Если только мясу в аренду отдать? bowtie
Регистрация: 22.02.2013
№14 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:27) #
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Очень спорное заявление!!!
ЛУИС АДРИАНО сидя на лавке в Милане, получал не много... больше, чем сейчас в Спартаке.
Регистрация: 25.07.2016
№13 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Селюк видимо ведет свою агентскую работу просто за дорма, а так Мы видим где Зарабатывает Селюк"всемогущий" в ЦСКА и Ростове
Регистрация: 18.03.2012
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 22:21) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Как достали - падлюки, чудаки и селюки...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№11 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:20) #
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online

Такое впечатление что господин Селюк ревнует как Рогоносец... Адриано забивает на сборах ..молодец..как будет в сезоне посмотрим...ну за чем же изначально так говорить, не умно. Понятно что принцип агента не футболист и не команда .а деньги которые можно с этого ...даже слово найти не могу....заработать на трансфере . думаю для него верное выражение.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№10 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 22:20) #
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Селюк конченный человек. Одни деньги в голове.
Регистрация: 6.02.2017
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
типичная хохлозависть после собственных фиаско, например с Траоре
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:15) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
где такому еще платить столько будут.

СТОЛЬКО - нигде, а вот раза в три больше - в Зинке. Топорену же платят laughing Даже Ивановичу за две нарисованные банки - платят!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:15) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк стал интервью давать почаще многих игроков и тренеров. Самопиарщик голимый.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: art83 (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
конечно но не ради же престижа.где такому еще платить столько будут.
Регистрация: 17.09.2010
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (7)
online

Не, ну, если САМ СЕЛЮК сказал, то тогда точно.
Ему нужно к Орещуку в помощники в "Торпедо" идти: тот, ведь, тоже "футбольный агент".
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк - индюк...
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк. Хочется ему к столичному клубу примазаться, а не дают, говорят, коль ты селюк - пошел в... Село! В Химкинское, например, или в Укозовку stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Помоему он просто идиот!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:08) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
СМИ: Дмитрий Селюк пошОлнакуй без денег, просто за идею.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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