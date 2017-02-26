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Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака"
Сегодня "Спартак" в контрольном матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Сарпсборг" (1:0).
За встречей наблюдало все высшее руководство красно-белых: председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, его заместитель Александр Жирков, генеральный директор клуба Сергей Родионов, вице-президент Наиль Измайлов и технический директор Юхан Гераскин.
ФК "Спартак"
За встречей наблюдало все высшее руководство красно-белых: председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, его заместитель Александр Жирков, генеральный директор клуба Сергей Родионов, вице-президент Наиль Измайлов и технический директор Юхан Гераскин.
ФК "Спартак"
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