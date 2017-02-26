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Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака"

Сегодня "Спартак" в контрольном матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Сарпсборг" (1:0).

За встречей наблюдало все высшее руководство красно-белых: председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, его заместитель Александр Жирков, генеральный директор клуба Сергей Родионов, вице-президент Наиль Измайлов и технический директор Юхан Гераскин.

ФК "Спартак"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 22:14
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(1)
№3 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Blessing]Ради своего жалкого детища, они пренебрегли даже суперматчем Атлетико-Барселона.
Ответственные товарищи!!
Ты свои высказывания со стороны видел? Ты жалок! И все что можешь это по пытаться задеть болел Спартака! Лучше молчи! Будешь казаться умнее!
Регистрация: 13.08.2009
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец - то Федун, отрыл где то на Антигуа и Бермудах, свой чемодан с баблом и начал заниматься Спартаком ! Хватит страдать разной куйнёй, пора браться за ум!...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:24) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ради своего жалкого детища, они пренебрегли даже суперматчем Атлетико-Барселона.
Ответственные товарищи!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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