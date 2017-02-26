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Леонид Федун: Луис Адриано? Увидим, когда начнется чемпионат

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун дал короткий комментарий после победы над норвежским клубом "Сарпсборг 08" в контрольном матче.

Встреча проходила в Марбелье на стадионе "Мунисипаль де Марбелья" и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Луис Адриано, для которого этот гол стал пятым в пяти контрольных матчах межсезонья.

"Тренировочная игра. Луис Адриано? Увидим, когда начнётся чемпионат", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Адриано Спартак
Вчера, 22:56
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2
(2)
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (11)
online

Играл-то как голодный до футбола! blush
Техника очень хорошая, скорость, на ногах крепко стоит, в единоборствах неуступчивый, да и не жадный: передачку всегда даст партнёру в более выгодной позиции.
Пока - хорошее приобретение.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (7)

Правильно , первые туры определят. ху из мистер Адриано.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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