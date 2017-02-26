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Роман Асхабадзе: высший балл за работу на трансферном рынке "Спартаку" не поставлю

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе подвёл итоги зимней трансферной кампании для красно-белых.

"Красно-белые провели качественную работу и приобрели исполнителей серьезного уровня в каждую линию. Трансфер Луиса Адриано с точки зрения имени футболиста вовсе считаю одним из самых громких за зиму, наравне с Ивановичем. Посмотрим, правда, как он себя проявит в России. Однако высший балл, несмотря на активность, "Спартаку" все же не поставлю. Во-первых, клуб хотел еще одного опытного сильного защитника – Каррера сам об этом говорил, рассказывая про желание подписать того же Ивановича. Так что изначальный план выполнен все-таки не на 100 процентов. Во-вторых, никого из игроков, которые ушли или могли уйти, не удалось продать за хорошие деньги. В отличие от "Зенита", заработать не удалось. В-третьих, есть все-таки небольшие сомнения в уровне Тигиева, хотя тут риск минимален, поскольку речь идет об аренде. Логику приобретения трех совсем молодых африканцев и португальца для "Спартака-2" понимаю, но немножко удивляет количество этих новичков", - цитирует Асхабадзе "Спорт-Экспресс".
Теги: Асхабадзе Спартак
Вчера, 23:38
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№1 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 00:03) #
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Регистрация: 7.10.2007
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