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"Рубин" планирует подписать новое соглашение с Сергеем Рыжиковым
Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев уверен, что клуб продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым.
Соглашение голкипера, выступающего за казанцев с 2008 года, рассчитано до конца текущего сезона.
"Рыжиков для Казани не просто вратарь, мы это понимаем. "Рубин" заинтересован в продлении контракта, никаких проблем в подписании соглашения не возникнет. Он будет продлен, как только будут доработаны некоторые из пунктов", - цитирует Фахриева "Спорт-Экспресс".
Соглашение голкипера, выступающего за казанцев с 2008 года, рассчитано до конца текущего сезона.
"Рыжиков для Казани не просто вратарь, мы это понимаем. "Рубин" заинтересован в продлении контракта, никаких проблем в подписании соглашения не возникнет. Он будет продлен, как только будут доработаны некоторые из пунктов", - цитирует Фахриева "Спорт-Экспресс".
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