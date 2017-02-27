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Григорий Иванов: пока мы расстаемся с Конате

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Мохамед Конате покидает команду.

- Конате покинул "Урал"?

- Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В "Урале" он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 18:48
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