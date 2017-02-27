Григорий Иванов: пока мы расстаемся с Конате

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Мохамед Конате покидает команду.- Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В "Урале" он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.