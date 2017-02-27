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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус

Агент полузащитника Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, что в "Локомотиве" 21-летний хавбек столкнулся с неприемлемым отношением.

"Важно понимать: за пять лет в "Локомотиве" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус, всего за год. У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. О чем мы тут говорим, деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 – особенно. Тем более Алексей – воспитанник клуба. 15 сентября нас уведомили, что руководство "Локомотива" решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 миллионов евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.

Дальше – больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: "Сейчас или никогда", что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт. Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как еще назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались. Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да и еще и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали", – цитирует Андреева "Матч ТВ".
Теги: Миранчук Геркус Локомотив
Сегодня, 19:15
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№4 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 19:31) #
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Этот легионер поиграл в Манчестер Сити, Тоттенхэме, Байере, является основным защитником сильной сборной Хорватии в течение 10 лет.
Кроме того будучи защитником за время, проведенное в Локомотиве, забил голов больше, чем Миранчук, играющий в линии атаки.
Что-то мне подсказывает, что Миранчук так и проходит в подающих надежды лет до 30, а затем тихо завершит карьеру в каком-нить Казахстане :)
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
что с этим посредственным игроком так возятся,понять не могу...
Регистрация: 20.08.2015
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если сравнение с Чорлукой,то Чорлука стоит пятерых Миранчуков.А вообще по тому,что показывает Алексей последний сезон больше сотки ставить деревянных это кощунство.Звезда нашлась.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:21) #
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online

После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: "Сейчас или никогда", что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт.


Прямо какой-то "Дикий Запад", или Чикаго 20-х годов прошлого века. flushed
Регистрация: 6.08.2008
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