Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус
Агент полузащитника Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, что в "Локомотиве" 21-летний хавбек столкнулся с неприемлемым отношением.
"Важно понимать: за пять лет в "Локомотиве" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус, всего за год. У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. О чем мы тут говорим, деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 – особенно. Тем более Алексей – воспитанник клуба. 15 сентября нас уведомили, что руководство "Локомотива" решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 миллионов евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.
Дальше – больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: "Сейчас или никогда", что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт. Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как еще назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались. Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да и еще и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали", – цитирует Андреева "Матч ТВ".
"Важно понимать: за пять лет в "Локомотиве" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус, всего за год. У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. О чем мы тут говорим, деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 – особенно. Тем более Алексей – воспитанник клуба. 15 сентября нас уведомили, что руководство "Локомотива" решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 миллионов евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.
Дальше – больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: "Сейчас или никогда", что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт. Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как еще назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались. Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да и еще и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали", – цитирует Андреева "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.