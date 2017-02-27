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19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Сычев тренируется с пляжным "Локомотивом"
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев провел тренировку с пляжной футбольной командой "Локомотив", сообщает Bicicleta.su.
Нападающий был заснят центре пляжных видов спорта. Неизвестно, будет ли форвард выступать за московский клуб в официальных матчах.
Нападающий не играл в большом футболе на профессиональном уровне с 2015 года.
Нападающий был заснят центре пляжных видов спорта. Неизвестно, будет ли форвард выступать за московский клуб в официальных матчах.
Нападающий не играл в большом футболе на профессиональном уровне с 2015 года.
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