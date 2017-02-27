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Дмитрий Сычев тренируется с пляжным "Локомотивом"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев провел тренировку с пляжной футбольной командой "Локомотив", сообщает Bicicleta.su.

Нападающий был заснят центре пляжных видов спорта. Неизвестно, будет ли форвард выступать за московский клуб в официальных матчах.

Нападающий не играл в большом футболе на профессиональном уровне с 2015 года.
Теги: Сычев
Сегодня, 19:24
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