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СМИ: у "Ростова" остаются долги перед футболистами

Задолженность перед игроками "Ростова" достигла трех месяцев, сообщает "Спорт-Экспресс".

Кроме того, футболистам не перечислены премиальные за ряд матчей осенней части чемпионата.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня заявил, что задолженность по зарплатам составляет один месяц.
Теги: Ростов
Сегодня, 20:05
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№2 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 20:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Денег у футболистов Ростова мало, а вот народной любви и уважухи, пожалуй больше чем у любой другой команды России.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 20:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Началось, опять все деньги профукали.
Регистрация: 7.11.2012
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