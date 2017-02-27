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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
СМИ: у "Ростова" остаются долги перед футболистами
Задолженность перед игроками "Ростова" достигла трех месяцев, сообщает "Спорт-Экспресс".
Кроме того, футболистам не перечислены премиальные за ряд матчей осенней части чемпионата.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня заявил, что задолженность по зарплатам составляет один месяц.
Кроме того, футболистам не перечислены премиальные за ряд матчей осенней части чемпионата.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня заявил, что задолженность по зарплатам составляет один месяц.
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