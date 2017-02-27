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Роман Бабаев: Панченко хотел вернуться в ЦСКА, но потом поменял решение

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с форвардом "Динамо" Кириллом Панченко, права которого пока принадлежат армейцам.

"Право выкупа – опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны "Динамо" сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решён. Дальше должны быть соблюдены определённые процедуры. "Динамо" решило воспользоваться опцией выкупа Панченко, и проблем с этим возникнуть не должно.

Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и "Динамо" выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Панченко Динамо ЦСКА
Сегодня, 22:15
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7
(3)
№7 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Панченко просрали... Пончика тоже просрали. Один Графин- тоже Поньченко - и остался... На развод. Будут с Витиньей скрещивать

долго думал, долго, что же мне напоминают высеры болельщиков спартака и наконец дошло - хохлятские форумы, где русских обсирают с такой, знаете, бешеной и лютой ненавистью.Ненавистью униженных и оскорбленных рабов.
Че, самоуважения вообще нету?


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:50) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Панченко просрали... Пончика тоже просрали. Один Графин- тоже Поньченко - и остался... На развод. Будут с Витиньей скрещивать smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: vlees (Сегодня, 22:47) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Решил остаться в более сильном клубе,все логично,динамо сила
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: enot188 Воронеж (Сегодня, 22:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и славно, пусть там и остается, его уровень - условный Арсенал (тульский)...


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МЫ - ЦСКА!!!
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
так и скажи что облажались с Панченко
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тут решать нечего - или в 27 лет на лавку, или в основе там. где все получается


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
online

Третий раз возвращаться не правильно, в Динамо он игрок основного состава и забивает регулярно, если контракт его устраивает то от добра добро не ищут, парню нужно играть .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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