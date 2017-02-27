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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Роман Бабаев: Панченко хотел вернуться в ЦСКА, но потом поменял решение
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с форвардом "Динамо" Кириллом Панченко, права которого пока принадлежат армейцам.
"Право выкупа – опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны "Динамо" сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решён. Дальше должны быть соблюдены определённые процедуры. "Динамо" решило воспользоваться опцией выкупа Панченко, и проблем с этим возникнуть не должно.
Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и "Динамо" выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Право выкупа – опция, предусмотренная трансферным контрактом Кирилла Панченко. На данный момент со стороны "Динамо" сделан лишь первый шаг к приобретению нападающего, потому рано говорить, что этот вопрос решён. Дальше должны быть соблюдены определённые процедуры. "Динамо" решило воспользоваться опцией выкупа Панченко, и проблем с этим возникнуть не должно.
Мы неоднократно общались с Кириллом по ходу ситуации, и он озвучивал желание вернуться в ЦСКА. Но предполагать, почему игрок поменял решение, и говорить за него будет некорректно. Сейчас переговоры между Панченко и "Динамо" выходят на первый план. Определяющую роль в этом вопросе, очевидно, играет и финансовый аспект. Но какой-то конкретной информации об этом у меня нет", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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