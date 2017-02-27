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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Георгий Джикия: пускай Джано посмеется над моей техникой, я ее еще просто не показывал!
Новичок "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своих отношениях с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе.
"Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал (смеётся)", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
"Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал (смеётся)", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
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