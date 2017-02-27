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Георгий Джикия: пускай Джано посмеется над моей техникой, я ее еще просто не показывал!

Новичок "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своих отношениях с полузащитником красно-белых Джано Ананидзе.

"Джано — очень хороший парень, прилично мне помог. Тепло встретил – всё рассказал, показал. Большое ему за это спасибо. А шутки – это нормально. Пускай посмеётся чуть-чуть над моей техникой. Просто я её ещё не показывал, чтобы сразу не сразить всех наповал (смеётся)", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Джано Спартак
Сегодня, 22:34
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№2 Написал: термекс (Сегодня, 23:04) #
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Если не считать Джано,грузины в Спартаке",как то не прижились.На память Силагадзе,Манучар и Гоча Мачаидзе,Миша Месхи (сын)это времена СССР..а,вот в"Локо" грузины блистали в СССР Гиви Нодия,в России Асатиани,Ашветия,Джанашия..не по теме,но не могу забыть
блистательного грузина ,двукратного чемпиона России левого защитника "Рубина"Дато Квирквелия,не путать с Соломоном Квирквелия из Локо"

Цитата: Игорь Казьмин
Парень с юмором и защитник хороший ,думаю пользу принесёт и конкуренция будет ,,Комбарову по этому нужно задуматься что передачи поперёк и назад что бы технико-тактические проценты заработать теперь не пройдут.

если упомянул Комбарова,то ты и про Тигиева забыл..
Регистрация: 21.02.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:58) #
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online

Парень с юмором и защитник хороший ,думаю пользу принесёт и конкуренция будет ,,Комбарову по этому нужно задуматься что передачи поперёк и назад что бы технико-тактические проценты заработать теперь не пройдут.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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