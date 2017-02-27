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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Сергей Прядкин: РФПЛ вновь проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что комиссия по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата России.
Ранее лига изменила место проведения двух матчей первого после возобновления чемпионата тура: встреча "Томь" - "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" - "Локомотив" 5 марта - в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" - "Амкар" в Екатеринбурге.
"На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы. В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" - "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится", - цитирует Прядкина ТАСС.
Ранее лига изменила место проведения двух матчей первого после возобновления чемпионата тура: встреча "Томь" - "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" - "Локомотив" 5 марта - в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" - "Амкар" в Екатеринбурге.
"На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы. В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" - "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится", - цитирует Прядкина ТАСС.
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