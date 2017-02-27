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Сергей Прядкин: РФПЛ вновь проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что комиссия по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата России.

Ранее лига изменила место проведения двух матчей первого после возобновления чемпионата тура: встреча "Томь" - "Ростов" 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а "Крылья Советов" - "Локомотив" 5 марта - в Уфе. Также под угрозой было проведение матча "Урал" - "Амкар" в Екатеринбурге.

"На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы. В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура "Рубин" - "Оренбург" 11 марта). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 22:35
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№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все проверяют каждый год и который год Гинер переносит матчи в угоду цска, например: из Тулы в Москву или из Самары на нейтральное поле....
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не поможет - ЦКГ два тура играют либо дома, либо на искусственных


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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