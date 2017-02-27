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Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в "Зенит"

"Зенит" может подписать форварда "Маккаби" из Тель-Авива и национальной команды Исландии Видара Кьяртанссона, утверждает Fotbolti.

Сообщается, что также к 26-летнему игроку проявляется интерес "Вест Бромвич Альбион".

Кьяртанссон в текущем розыгрыше чемпионата Израиля записал на свой счет 15 голов в 22 матчах и стал лучшим бомбардиром первенства.


"Газета.ру"
Теги: Зенит Маккаби Трансферы
Сегодня, 23:13
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8
(3)
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Странно, что не спартак.
Он же белый, тогда не странно.
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: vlees (Сегодня, 23:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие сильные футболисты должны подальше держаться от питерской отрыжки
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 23:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Если бы такие были

Но их нету, поэтому Зинка там, поковырявшесь по бачкам, покупает то,что там есть - мусор и ослиный навоз


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:41) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
А почему не подписать лучшего бомбардира из чемпионата Эфиопии, Там все свободные агенты.

Если бы такие были, их бы давно спартак купил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нап не помешает..Трепещите!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:36) #
  • -3
  •  (7)
online

А почему не подписать лучшего бомбардира из чемпионата Эфиопии, Там все свободные агенты.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 23:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сумасшедшая новость!!! Это из ряда новостей: лучший бомбардир чемпионата Ганы может перейти в ЦСКА, .... чемпионата Дании может перейти в Спартак, ... чемпионата Мозамбика может перейти в Краснодар и т.д. Писать больше не о чем, поэтому пишем то, что придумали под пиво с воблой...
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Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:32) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Он что, свободный агент?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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