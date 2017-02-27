Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в "Зенит"

"Зенит" может подписать форварда "Маккаби" из Тель-Авива и национальной команды Исландии Видара Кьяртанссона, утверждает Fotbolti.Сообщается, что также к 26-летнему игроку проявляется интерес "Вест Бромвич Альбион".Кьяртанссон в текущем розыгрыше чемпионата Израиля записал на свой счет 15 голов в 22 матчах и стал лучшим бомбардиром первенства.