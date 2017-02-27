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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Лучший бомбардир чемпионата Израиля может перейти в "Зенит"
"Зенит" может подписать форварда "Маккаби" из Тель-Авива и национальной команды Исландии Видара Кьяртанссона, утверждает Fotbolti.
Сообщается, что также к 26-летнему игроку проявляется интерес "Вест Бромвич Альбион".
Кьяртанссон в текущем розыгрыше чемпионата Израиля записал на свой счет 15 голов в 22 матчах и стал лучшим бомбардиром первенства.
"Газета.ру"
Сообщается, что также к 26-летнему игроку проявляется интерес "Вест Бромвич Альбион".
Кьяртанссон в текущем розыгрыше чемпионата Израиля записал на свой счет 15 голов в 22 матчах и стал лучшим бомбардиром первенства.
"Газета.ру"
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