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Самат Сарсенов перейдет из "Оренбурга" в "Кайрат"

В ближайшее время "Кайрат" подпишет форварда "Оренбурга" Самата Сарсенова, сообщает Sports.kz.

20-летний нападающий (рост 190 см) отыграл в молодежном первенстве России-2016/2017 15 матчей, забил в них 4 мяча. Этой зимой Самат Сарсенов провел все учебно-тренировочные сборы с главной командой "Оренбурга".
Теги: Оренбург Кайрат Трансферы
Сегодня, 16:05
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