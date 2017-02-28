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Самат Сарсенов перейдет из "Оренбурга" в "Кайрат"
В ближайшее время "Кайрат" подпишет форварда "Оренбурга" Самата Сарсенова, сообщает Sports.kz.
20-летний нападающий (рост 190 см) отыграл в молодежном первенстве России-2016/2017 15 матчей, забил в них 4 мяча. Этой зимой Самат Сарсенов провел все учебно-тренировочные сборы с главной командой "Оренбурга".
20-летний нападающий (рост 190 см) отыграл в молодежном первенстве России-2016/2017 15 матчей, забил в них 4 мяча. Этой зимой Самат Сарсенов провел все учебно-тренировочные сборы с главной командой "Оренбурга".
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