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Ринат Билялетдинов: я вел переговоры с "Локомотивом", но как все сложится пока неизвестно

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов сообщил, что вел переговоры с "Локомотивом" относительно работы в клубе.

"Не готов афишировать какие-то внутренние переговоры. Определенные разговоры велись, но как все сложится пока неизвестно. Я не совсем ознакомлен с нынешней ситуацией в "Локомотиве", трансферное окно только закрылось, поэтому пока не очень понятно, что будет дальше. Приведут эти разговоры к какой-то конкретике или останутся в виде протокола о намерениях. Как жизнь рассудит, так и будет. Я к этим вопросам отношусь философски", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист, ранее возглавлявший дублирующий состав "железнодорожников" и главную команду, может получить должность в структуре клуба.
Теги: Билялетдинов Р. Локомотив
Сегодня, 16:20
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