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"Томь" внесла в заявку команды 13 воспитанников клуба

Томь" внесла в заявку команды группу игроков 1999 и 2000 гг. рождения, об этом информирует официальный сайт РФПЛ.

Все 13 футболистов являются воспитанниками сибирского клуба.
Теги: Томь
Сегодня, 16:54
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