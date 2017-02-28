Паулу Соуза: болельщики платят за билеты и имеют право освистывать команду

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза прокомментировал поведение фанатов "фиалок", освиставших флорентийскую команду в матче чемпионата Италии с "Торино" (2:2).



"Болельщики платят за билеты и имеют полное право так выражать свои чувства. Они душа клуба и дольше всех привязаны к нему. Игроки выкладывались на сто процентов, но устали и пострадали за это. Сказывается плотный график игр. Самоотдачей команды я доволен", - приводит слова специалиста Mediaset.