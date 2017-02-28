Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
16:42
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (6)
Евгений Алдонин: уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА (6)
13:44
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы (1)
13:16
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (22)
Кахор Муминов: осмелюсь сказать - футболисты "Зенита" не любят и не понимают своего тренера (22)
Андрей Каряка: второй тайм "Амкар" провел более активно
Тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал о том, как забивались голы "Текстильщику" (3:0), есть ли в команде штатный пенальтист, что делали на поле три номинальных форварда и почему матч состоялся в столь раннее время.
- Начало матча более активно провел "Текстильщик". У команды Вадима Евсеева было несколько опасных подходов к нашим воротам. Однако к середине первого тайма нам удалось выровнять игру. Мы создали несколько моментов, в одним из них, например, Януш Гол попал в перекладину со штрафного. Затем Бодул пробил по воротам, на пути мяча возникла рука соперника, и судья назначил пенальти, который сам Дарко и реализовал. Второй тайм провели более активно, больше владели мячом. В случае со вторым голом только что вышедший на поле Прокофьев завершил затяжную атаку: получив мяч в штрафной, развернулся и точно пробил. А в самой концовке матча Гасилин совершил сольный проход, сместился с фланга в центр и хорошо пробил с линии штрафной.
- Чем вызвано столь раннее время матча? Готовимся к первым матчам чемпионата?
- Да, конечно. С учетом того, что первые три тура весенней части чемпионата пройдут в 13.30 по пермскому времени – мы решили, что последний контрольный матч на сборе будет правильно провести именно в это время.
- То, что Бодул сегодня пробил пенальти – это ситуативный момент или он на сегодняшний день является штатным исполнителем 11-метровых в команде?
- Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать.
- В конце матча на поле находились три номинальных нападающих. По какой схеме действовали впереди?
- Салугин играл в глубине, на позиции центрального полузащитника (он уже выходил на этой позиции в нескольких контрольных встречах). Гасилин и Прокофьев действовали на острие.
ФК "Амкар"
- Начало матча более активно провел "Текстильщик". У команды Вадима Евсеева было несколько опасных подходов к нашим воротам. Однако к середине первого тайма нам удалось выровнять игру. Мы создали несколько моментов, в одним из них, например, Януш Гол попал в перекладину со штрафного. Затем Бодул пробил по воротам, на пути мяча возникла рука соперника, и судья назначил пенальти, который сам Дарко и реализовал. Второй тайм провели более активно, больше владели мячом. В случае со вторым голом только что вышедший на поле Прокофьев завершил затяжную атаку: получив мяч в штрафной, развернулся и точно пробил. А в самой концовке матча Гасилин совершил сольный проход, сместился с фланга в центр и хорошо пробил с линии штрафной.
- Чем вызвано столь раннее время матча? Готовимся к первым матчам чемпионата?
- Да, конечно. С учетом того, что первые три тура весенней части чемпионата пройдут в 13.30 по пермскому времени – мы решили, что последний контрольный матч на сборе будет правильно провести именно в это время.
- То, что Бодул сегодня пробил пенальти – это ситуативный момент или он на сегодняшний день является штатным исполнителем 11-метровых в команде?
- Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать.
- В конце матча на поле находились три номинальных нападающих. По какой схеме действовали впереди?
- Салугин играл в глубине, на позиции центрального полузащитника (он уже выходил на этой позиции в нескольких контрольных встречах). Гасилин и Прокофьев действовали на острие.
ФК "Амкар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.