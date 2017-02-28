Андрей Каряка: второй тайм "Амкар" провел более активно

Тренер "Амкара" Андрей Каряка рассказал о том, как забивались голы "Текстильщику" (3:0), есть ли в команде штатный пенальтист, что делали на поле три номинальных форварда и почему матч состоялся в столь раннее время.- Начало матча более активно провел "Текстильщик". У команды Вадима Евсеева было несколько опасных подходов к нашим воротам. Однако к середине первого тайма нам удалось выровнять игру. Мы создали несколько моментов, в одним из них, например, Януш Гол попал в перекладину со штрафного. Затем Бодул пробил по воротам, на пути мяча возникла рука соперника, и судья назначил пенальти, который сам Дарко и реализовал. Второй тайм провели более активно, больше владели мячом. В случае со вторым голом только что вышедший на поле Прокофьев завершил затяжную атаку: получив мяч в штрафной, развернулся и точно пробил. А в самой концовке матча Гасилин совершил сольный проход, сместился с фланга в центр и хорошо пробил с линии штрафной.- Да, конечно. С учетом того, что первые три тура весенней части чемпионата пройдут в 13.30 по пермскому времени – мы решили, что последний контрольный матч на сборе будет правильно провести именно в это время.- Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать.- Салугин играл в глубине, на позиции центрального полузащитника (он уже выходил на этой позиции в нескольких контрольных встречах). Гасилин и Прокофьев действовали на острие.