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РФПЛ к середине марта может подписать контракты с тремя новыми спонсорами

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ведет переговоры с несколькими потенциальными спонсорами и надеется их подписать к середине марта, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Переговоры продолжаются, у нас уже было так: заикнулись, а в последний момент они сорвались. Мы продолжаем работать с возможно новым техническим спонсором, есть предложение и по Суперкубку на два года, и по чемпионату. Думаю, где-нибудь к середине марта это может произойти, мы все объявим", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:43
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