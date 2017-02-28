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Дмитрий Хохлов: я совершенно спокойно отношусь к переименованию стадиона ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хохлов спокойно относится к переименованию "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену".
"Я совершенно спокойно отношусь к переименованию арены. Такие решения всегда остаются за руководством. Сложно сказать, будет это название впоследствии меняться или нет... Но, на мой взгляд, все же правильнее давать стадиону имя в честь клуба, который будет на нем выступать. А постоянная смена – это уже не то. Думаю, что в народе он так и останется "Ареной ЦСКА", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
"Я совершенно спокойно отношусь к переименованию арены. Такие решения всегда остаются за руководством. Сложно сказать, будет это название впоследствии меняться или нет... Но, на мой взгляд, все же правильнее давать стадиону имя в честь клуба, который будет на нем выступать. А постоянная смена – это уже не то. Думаю, что в народе он так и останется "Ареной ЦСКА", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
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