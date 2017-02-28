Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Дмитрий Хохлов: я совершенно спокойно отношусь к переименованию стадиона ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хохлов спокойно относится к переименованию "Арены ЦСКА" в "ВЭБ Арену".

"Я совершенно спокойно отношусь к переименованию арены. Такие решения всегда остаются за руководством. Сложно сказать, будет это название впоследствии меняться или нет... Но, на мой взгляд, все же правильнее давать стадиону имя в честь клуба, который будет на нем выступать. А постоянная смена – это уже не то. Думаю, что в народе он так и останется "Ареной ЦСКА", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов ЦСКА
Сегодня, 19:26
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Не путайте народ

Это у нас команда народная. А вот у вас именно быдло, скот в переводе с польского - ослы.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Интересно, а кто-нибудь из бывших игроков высказался пл этому поводу против? А то все за, как при очередной непопулярной государственной инициативе, типа организации везде где только можно платных парковок. А кто против, того прямо в прямом эфире отключали от микрофона.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Думаю, что в народе он так и останется
кондом ареной.


Не путайте народ с подобными вам, т.е. с быдлом.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 20:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
и опять одни лишь свиньи набежали первее всех....


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ДМИТРИЙ ХОХЛОВ: Я СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО ОТНОШУСЬ К ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ СТАДИОНА ЦСКА

А вот меня почему-то коробит...


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, что в народе он так и останется
кондом ареной.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
УЭФ-арена. И бегают на ней сплошные "господины ПЖ" stuck_out_tongue_winking_eye Полное КЮ!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.