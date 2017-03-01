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Кантемир Берхамов скоро вернется в общую группу тульского "Арсенала"

Полузащитник Кантемир Берхамов вскоре присоединится к тренировкам в общей группе "Арсенала", заявил главный тренер тульской команды Сергей Кирьяков.

"Кантемир Берхамов, по информации нашего медицинского штаба, через несколько дней приступит к работе в общей группе. По поводу Ильи Максимова есть несколько разных диагнозов, поэтому мы аккуратно подходим к вопросу его восстановления. Он занимается по индивидуальному плану, работает по нему, будем смотреть, как он себя чувствует, тогда и решим, когда он сможет приступить к работе в общей группе", - сказал Кирьяков "Р-Спорт".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 16:17
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