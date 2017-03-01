Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Майкон: Миранчук будет одним из лидеров сборной России

Нападающий "Локомотива" Майкон рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом.

"Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится, – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит.

А в "Локо" выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт по воротам мощно, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имени, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России", - цитирует Майкона "Чемпионат.сом".
Теги: Майкон Миранчук Локомотив Сборная России
Сегодня, 17:10
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Нет
ткуда у этого игрока и его агентов такие непомерные амбиции?

7 лет, Карл, 7 лет!!! ИМаза фака 7 лет отыграл в РПЛ! ПРосто пипец !!!
Цитата: термекс
хоть падай, хоть стой.. как смел человек 7 лет отыгравший в ПЛ

Нужно верить!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Нет (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (0)

Вообще не понимаю откуда такая шумиха вокруг этого игрока.очень рвался этой зимой из локо, но никто его так и не взял-хочет ооочень большую зарплату.а за что?в пяти сезонах за локо забил 5 голов.это новый Месси?в этом сезоне не забил ни одного.откуда у этого игрока и его агентов такие непомерные амбиции?
Регистрация: 21.04.2016
№6 Написал: термекс (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Игорь Казьмин
Майкону самому место в составе ни кто не гарантировал,что бы рассуждать как ВЕЛИКОМУ.


laughing пля от комментов на этом сайте , хоть падай, хоть стой.. как смел человек 7 лет отыгравший в ПЛ говорит о футболисте, тем более об одноклубнике, которому самому не кто не гарантировал место в основе laughing .. а, вот ты , который не кто , чудо с перьями налево направо можешь обсирать футболистов, только лишь потому, что он не футболист клуба за кого ты болеешь... болельщик пля laughing laughing или комментарии ещё одного куя.. причём Кокорин. Когда Майкон говорит о о другом футболисте.. или говоря о Миранчук он должен упоминать кого то друго го, Того же Кокорина?... А, Кокорин , что не основной клуба, который борется за золото в чемпионате или не игрок сборной? .. если что
Регистрация: 21.02.2016
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Надо продавать нашего звездуна.
Будет работать, может быть и возьмут во вторую сбродную.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:15) #
  • +3
  •  (5)

Лет пять назад подобное я слышал о Кокорине..... А он , с тех пор так и продолжает притворяться футболистом....
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)

Не будет, если по клубам начнет бегать. )
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (2)
online

Майкону самому место в составе ни кто не гарантировал,что бы рассуждать как ВЕЛИКОМУ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (2)

а он себе уже заработал имя?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.