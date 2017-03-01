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Майкон: Миранчук будет одним из лидеров сборной России
Нападающий "Локомотива" Майкон рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом.
"Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится, – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит.
А в "Локо" выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт по воротам мощно, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имени, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России", - цитирует Майкона "Чемпионат.сом".
"Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится, – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит.
А в "Локо" выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт по воротам мощно, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имени, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России", - цитирует Майкона "Чемпионат.сом".
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