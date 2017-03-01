Александр Григорян: не могу сказать, что мы закономерно проиграли

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от "Уфы" (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка России.



"Не могу сказать, что мы закономерно проиграли. В Кубке не бывает ничьих, но игра была ничейная. Тем не менее у нас было много ошибок, именно в зоне центральных полузащитников. По ходу игры пытались исправить ошибку, усилить эту зону, но не получилось.



Замены не сыграли, но они были уже при счёте 0:1, у соперника была возможность отойти назад и построить игру на контратаках", - сказал специалист в эфире канала "Наш футбол".