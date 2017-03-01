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Александр Григорян: не могу сказать, что мы закономерно проиграли

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от "Уфы" (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка России.

"Не могу сказать, что мы закономерно проиграли. В Кубке не бывает ничьих, но игра была ничейная. Тем не менее у нас было много ошибок, именно в зоне центральных полузащитников. По ходу игры пытались исправить ошибку, усилить эту зону, но не получилось.

Замены не сыграли, но они были уже при счёте 0:1, у соперника была возможность отойти назад и построить игру на контратаках", - сказал специалист в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Григорян Анжи Уфа
Сегодня, 19:28
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№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чета в предсезонку ты заливался как молодой дятел про порвем-разорвм всех и вся... Дурной Аванэз


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
Не МЫ ...а ТЫ , КОГДА РАССУЖДАЛ О футболе и ИГОРЕ ШАЛИМОВЕ.. ты вообще где играл ? или возомнил себя Мауриньо...тебя в Дагестане не будет через месяц.

stuck_out_tongue А при чем здесь - где играл? А Слуцкий где играл? А Гаджиев? Не обязательно где-то играть,а потом тренировать-это две разные вещи. А Григорян себя еще покажет- неплохую команду собирает.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (1)

Не МЫ ...а ТЫ , КОГДА РАССУЖДАЛ О футболе и ИГОРЕ ШАЛИМОВЕ.. ты вообще где играл ? или возомнил себя Мауриньо...тебя в Дагестане не будет через месяц.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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