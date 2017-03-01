Дмитрий Живоглядов: у "Анжи" не было опасных моментов

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов прокомментировал победу над "Анжи" в 1/4 финала Кубка России.



- Чувства сейчас не передать, это впервые в истории футбольного клуба «Уфа». Вместе разделяем это счастье с болельщиками.



- Первая официальная игра в году, нервозность присутствовала?



- Ну не то что нервозность, скованность была в первые минуты. Потом стало налаживаться у нас. У «Анжи» опасных моментов не было, только в конце они сбились на навал. Сергей Богданович всегда говорит, что должны отталкиваться только от своего футбола. Когда повели в подсознании было, что результат надо удержать любой ценой, - цитирует Живоглядова корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.