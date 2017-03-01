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Шамиль Газизов: не могу сказать, что будем делать ставку именно на Кубок России

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб не будет делать ставку только на Кубок России, а будет последовательно готовиться к каждому матчу.

"Хорошо сыграли для первой официальной встречи. Первый матч после паузы - и сразу история. Это замечательно! Очень благодарны болельщикам, в это время пришли и поддержали нас, это их победа. А то, что мы каждую игру будем стараться играть на победу - вот наша задача. Следующая игра с "Тереком", она и будет самой важной. Не могу сказать, что будем делать ставку именно на Кубок России, когда подойдем к игре - тогда и будем готовиться", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа Анжи
Сегодня, 21:30
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