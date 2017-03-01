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Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал матч 1/4 финала Кубка России против "Тосно" (1:0).

"Как я оценю игру Ари? Хорошо вышел. За исключением того, что он должен был забить голы в тех ситуациях, в которых он находился. Матч прошел напряженно для нас. Мы сегодня хорошо играли в обороне, да и у самих не было моментов. Матч не самый зрелищный получился, но все равно это победа", - цитирует Семина "Газета.ру".
Теги: Семин Локомотив Тосно
Сегодня, 21:53
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Для первой игры после перерыва подходящий результат.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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