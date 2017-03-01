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Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от будущего клуба "Тосно", который потерпел поражение от его подопечных в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1.

"Конечно, "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет. Это хорошая команда, в РФПЛ они будут бороться со многими командами, у них очень опытные игроки", - цитирует Семина "Газета.ру".
Теги: Семин Тосно Локомотив
Сегодня, 22:26
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