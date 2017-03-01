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21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка
20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
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Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (26)
17:23
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от будущего клуба "Тосно", который потерпел поражение от его подопечных в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1.
"Конечно, "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет. Это хорошая команда, в РФПЛ они будут бороться со многими командами, у них очень опытные игроки", - цитирует Семина "Газета.ру".
"Конечно, "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет. Это хорошая команда, в РФПЛ они будут бороться со многими командами, у них очень опытные игроки", - цитирует Семина "Газета.ру".
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