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Суд 15 марта рассмотрит дело Александра Кокорина
Суд 15 марта рассмотрит административный материал в отношении нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Рассмотрение административного материала в отношении Кокорина состоится в 369 судебном участке 15 марта в 15.00", - сказала она.
Дзюрко уточнила, что футболисту вменяется часть 4 статьи 12.15 КоАП (Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
РИА Новости
"Рассмотрение административного материала в отношении Кокорина состоится в 369 судебном участке 15 марта в 15.00", - сказала она.
Дзюрко уточнила, что футболисту вменяется часть 4 статьи 12.15 КоАП (Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
РИА Новости
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