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Суд 15 марта рассмотрит дело Александра Кокорина

Суд 15 марта рассмотрит административный материал в отношении нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, которого задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Рассмотрение административного материала в отношении Кокорина состоится в 369 судебном участке 15 марта в 15.00", - сказала она.

Дзюрко уточнила, что футболисту вменяется часть 4 статьи 12.15 КоАП (Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

РИА Новости
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 16:07
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№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 16:46) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Лучше бы на стуле электрическом его потрясли, может играть бы начал


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:37) #
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online

ну и получит он штраф в 5к и все...
заплатит 2,5 и все ок будет...
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да уж, озадачили Кокорина, заплатить 5 рублей или прав лишиться laughing smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:15) #
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Начиная с 10.18 уже тринадцатая новость про Кокорина.
Регистрация: 15.05.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
пусть его посадят


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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