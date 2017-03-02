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Артем Дзюба: Кокорин - хороший парень, он ничего не нарушал
Капитан "Зенита" Артём Дзюба вступился за партнёра по команде Александра Кокорина.
Футболист обвиняется в езде по встречной полосе за рулём "Бентли".
"Не было такого. Не Кокорин это был, хватит. Хороший он парень, отпустите его, реально", — цитирует Дзюбу "Лайф".
Футболист обвиняется в езде по встречной полосе за рулём "Бентли".
"Не было такого. Не Кокорин это был, хватит. Хороший он парень, отпустите его, реально", — цитирует Дзюбу "Лайф".
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