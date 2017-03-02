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Артем Дзюба: Кокорин - хороший парень, он ничего не нарушал

Капитан "Зенита" Артём Дзюба вступился за партнёра по команде Александра Кокорина.

Футболист обвиняется в езде по встречной полосе за рулём "Бентли".

"Не было такого. Не Кокорин это был, хватит. Хороший он парень, отпустите его, реально", — цитирует Дзюбу "Лайф".
Теги: Дзюба Кокорин Зенит
Сегодня, 16:45
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14
(4)
№14 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 17:23) #
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  •  (1)
online

вы оба хорошие парни. Только не футболисты никуя.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
заступничек высунулся joy

не виновата она !


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: ww Белгород (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Дзюба, что все знает, что говорит о не виновности? Даже Коко не отрицает...
По статье там либо 5 тыс.штраф или лишение на несколько месяцев. Я бы лишил его, хоть он мой и земляк! Может основное внимание переключит на футбол, а не развлечения...


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:16) #
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  •  (0)
online

Это хорошо что защищает,но что было на самом деле!? Если виноват,должен получить по заслугам!
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Петушка хвалит кукуха. Медаль надо Кокошке выписать. Протокол есть? Оговорили запитераста! Опять гонения на геев в городе Москве!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: vlees (Сегодня, 17:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
игроки зенита позор страны,расстрелять
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:00) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинарнику дай повод лишь бы повизжать до исступления smile

PAVEL999,
а он что тебя имел по полной во все дыхательные и пихательные? smile
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
отпустите его
его закрыли что ли?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (6)

отпустите его он хороший парень мы с ним чмоки чпоки реально smile
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрите на ещё одного дебила... Они как на подбор! Нашли свой кров и дом...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
бздюба то причем здесь? вот если бы мамаев так сказал...)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Уже заседание по Коке назначено, а Дзюба только - только размял свой неустающий рот и придумал крутую убойную речь в защиту Кокорина.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Видать капитан с ним путешествовал,но инкогнито.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А Бздюба у нас чо уже стал адвокатом???
Регистрация: 2.04.2012
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