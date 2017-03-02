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СМИ: Карпин будет зарабатывать на "Матч ТВ" 2 млн рублей в месяц

Зарплата известного в прошлом футболиста и тренера Валерия Карпина в качестве главного редактора дирекции футбольных трансляций "Матч ТВ" составит 2 млн рублей в месяц, сообщает "Лайф".

Напомним, что 48-летний Карпин получил своё новое назначение 16 февраля. До этого он привлекался "Матч ТВ" в качестве эксперта. Параллельно с исполнением обязанностей главреда дирекции футбольных трансляций Карпин выступит соведущим нового реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". В этом уникальном для российского ТВ проекте ему достанется "должность" генерального менеджера команды, тренировать которую будет другой экс-спартаковец Сергей Юран.

Отметим, что на испанском ТВ Карпин получал 10 тысяч евро.
Теги: Карпин
Сегодня, 18:42
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25
(3)
№25 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Как это может быть два ляма в месяц, когда каждый житель РОССИИ имеет зарплату 10000-15000

И самое главное: ЗА ЧТО???

Цитата: sanyapytilin
Викинг, ёпта, чистокровный

АХАХАХААААА

Цитата: Бартез 38
Только это не надолго , не уживется он с Канделякой

За такое бабло он ей ...
Ну, на свидание сводит, короче.
Регистрация: 11.06.2016
№24 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мы таких дирехторов в 17-ом к стенке ставили! За шо такие деньги?!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№23 Написал: romvn53 регион53 (Сегодня, 19:58) #
  • +1
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online

а не многовато? 1 ляма бы не хватило???
Регистрация: 28.02.2017
№22 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В рот мне ноги...
Регистрация: 11.06.2016
№21 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как это может быть два ляма в месяц, когда каждый житель РОССИИ имеет зарплату 10000-15000 .
Регистрация: 8.05.2016
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
директор грузинка,


Говорят(с), карьера Канделаки под реальной угрозой- разогнав с канала профессионалов ( речь не только о комментаторах) и устроив междусобойчик " для своих и друзей", выбесила этим своих работодателей и была предупреждена о её несоответствии должности.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: nami-sv
Цитата: sanyapytilin
Крайне интересная информация...

Владелец еврей, директор грузинка, редактор эстонец. А еще говорят, Россия не толерантная страна.

А он еврей?

Миллер? Ты серьёзно? Викинг, ёпта, чистокровный

smile Про викинга было красиво.
Регистрация: 9.08.2015
№18 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
заслужил. его коменты всегда остры, просты и интересны. Только это не надолго , не уживется он с Канделякой , слишком самостоятельно и независимо мыслит и четко говорит , то что думает.
Регистрация: 30.11.2015
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Цитата: sanyapytilin
Крайне интересная информация...

Владелец еврей, директор грузинка, редактор эстонец. А еще говорят, Россия не толерантная страна.

А он еврей?

Миллер? Ты серьёзно? Викинг, ёпта, чистокровный
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:20) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Крайне интересная информация...

Владелец еврей, директор грузинка, редактор эстонец. А еще говорят, Россия не толерантная страна.

А он еврей?
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:19) #
  • -2
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: utekay
Цитата: maradona72
Красавчик!

фуявчик! ни за куй такие деньжищи получать, постыдился бы...свинство это confused

Фуявчики в зените играют, и получают нефуёвую з/а


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:16) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Крайне интересная информация...

Владелец еврей, директор грузинка, редактор эстонец. А еще говорят, Россия не толерантная страна.
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: vlees (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего тут бомжи кукарекают,их же папочка Миллер и будет ему платить,страшно представить сколько получает Мунделаки
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:08) #
  • -2
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online

продался disappointed_relieved
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
а отслюнявил наверное 20 ку)
Регистрация: 24.04.2009
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:05) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Красавчик!

фуявчик! ни за куй такие деньжищи получать, постыдился бы...свинство это confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:03) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
На все руки мастер.Может всё.Ну почти.
Регистрация: 9.08.2015
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
А это здесь зачем???

Тоже этим вопросом задался,- и что, как люди должны реагировать на это, чего они ждут, эти выкладыватели таких новостей??
А так, я во всём этом вижу засилье нашего футбольного медиа пространства людьми, относящимся к не самому респектабельному, с сомнительной репутацией, клубу, а это очень плохая тенденция.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:01) #
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охренеть
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:51) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
нормально.. пускай хоть один честный Спартач будет работать в этой помойке под названием газпромедиа.. может поменяет там чего.. ведь прогнило все наглухо

Валера, сделай доброе дело для всех болельщиков любых мастей..выгони этого долпаепа черданцева..!

все плюются слушая его тупой диалог о футболе


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Валера - красава! Так и надо с Канделаки , надо было пятёрку заявлять, дали бы трояк


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: Gudvin Россия (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В Испании 10,а у нас 30 ...Москва кули,это вам не Европа)))
Регистрация: 18.01.2010
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (3)
online

А это здесь зачем???
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Директор, однако.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (5)
online

Красавчик!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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