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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
СМИ: Карпин будет зарабатывать на "Матч ТВ" 2 млн рублей в месяц
Зарплата известного в прошлом футболиста и тренера Валерия Карпина в качестве главного редактора дирекции футбольных трансляций "Матч ТВ" составит 2 млн рублей в месяц, сообщает "Лайф".
Напомним, что 48-летний Карпин получил своё новое назначение 16 февраля. До этого он привлекался "Матч ТВ" в качестве эксперта. Параллельно с исполнением обязанностей главреда дирекции футбольных трансляций Карпин выступит соведущим нового реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". В этом уникальном для российского ТВ проекте ему достанется "должность" генерального менеджера команды, тренировать которую будет другой экс-спартаковец Сергей Юран.
Отметим, что на испанском ТВ Карпин получал 10 тысяч евро.
Напомним, что 48-летний Карпин получил своё новое назначение 16 февраля. До этого он привлекался "Матч ТВ" в качестве эксперта. Параллельно с исполнением обязанностей главреда дирекции футбольных трансляций Карпин выступит соведущим нового реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?". В этом уникальном для российского ТВ проекте ему достанется "должность" генерального менеджера команды, тренировать которую будет другой экс-спартаковец Сергей Юран.
Отметим, что на испанском ТВ Карпин получал 10 тысяч евро.
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