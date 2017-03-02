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Михаил Прокопец: надеемся, что УЕФА вынесет решение по Еременко до понедельника

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что решение апелляционного комитета УЕФА сегодня озвучено не было.

"Заседание апелляционного комитета завершилось. Решение не озвучено, оно будет в ближайшее время. Надеемся, что до понедельника", - цитирует юриста "Спорт-Экспресс".
Теги: Прокопец Еременко
Сегодня, 19:04
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