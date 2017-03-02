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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Михаил Прокопец: надеемся, что УЕФА вынесет решение по Еременко до понедельника
Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что решение апелляционного комитета УЕФА сегодня озвучено не было.
"Заседание апелляционного комитета завершилось. Решение не озвучено, оно будет в ближайшее время. Надеемся, что до понедельника", - цитирует юриста "Спорт-Экспресс".
"Заседание апелляционного комитета завершилось. Решение не озвучено, оно будет в ближайшее время. Надеемся, что до понедельника", - цитирует юриста "Спорт-Экспресс".
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