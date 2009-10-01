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Опрос:

Виталий Мутко: при чем тут комитет по этике? Кокорин же не в футболе это сделал

Комитет по этике РФС не должен рассматривать инцидент с нарушением ПДД нападающим "Зенита" Александром Кокориным, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Да при чём тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает. Кокорин — это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать", — приводит слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Кокорин Зенит
Сегодня, 19:21
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№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Было бы интересно запоржать на потуги питерского РФС отмазать бухого Кокорина дрифтующего на Бентли по полю во время матча ЦСКА-Зенит. smiley


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неужели я согласен с Мудко . Ну нарушил , че обсуждать то?
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может Кокорин поменял фамилию после контакта с Мутко?
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Санёк красава! Во как Виталька шифруется


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Александр Мутко? Веталь начал пристраивать родственников?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Сумрак (Сегодня, 19:24) #
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  •  (2)

АЛЕКСАНДР МУТКО

это кто....?


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Дом коней....
Конский дом....
КонДом арена....(с)
Регистрация: 26.10.2016
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