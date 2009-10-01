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Виталий Мутко: при чем тут комитет по этике? Кокорин же не в футболе это сделал
Комитет по этике РФС не должен рассматривать инцидент с нарушением ПДД нападающим "Зенита" Александром Кокориным, заявил президент РФС Виталий Мутко.
"Да при чём тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает. Кокорин — это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать", — приводит слова Мутко ТАСС.
"Да при чём тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает. Кокорин — это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать", — приводит слова Мутко ТАСС.
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