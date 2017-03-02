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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии - ВОР, ХАМ и КАА
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии — ВОР, ХАМ и именной КАА.
Суперкар Lamborghini Aventador, который Кокорин приобрёл весной прошлого года, украшен номером серии ХАМ. На внедорожник Mercedes G63 AMG форвард сборной России повесил табличку ВОР, а Bentley, на котором Кокорин и был остановлен за нарушение ПДД, украшен именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович). В коллекции у 25-летнего Кокорина помимо вышеназванных автомобилей есть также Rolls-Royce. Все элитные автомобили игрока имеют цифровое сочетание 009.
Суперкар Lamborghini Aventador, который Кокорин приобрёл весной прошлого года, украшен номером серии ХАМ. На внедорожник Mercedes G63 AMG форвард сборной России повесил табличку ВОР, а Bentley, на котором Кокорин и был остановлен за нарушение ПДД, украшен именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович). В коллекции у 25-летнего Кокорина помимо вышеназванных автомобилей есть также Rolls-Royce. Все элитные автомобили игрока имеют цифровое сочетание 009.
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