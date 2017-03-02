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Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии - ВОР, ХАМ и КАА

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии — ВОР, ХАМ и именной КАА.

Суперкар Lamborghini Aventador, который Кокорин приобрёл весной прошлого года, украшен номером серии ХАМ. На внедорожник Mercedes G63 AMG форвард сборной России повесил табличку ВОР, а Bentley, на котором Кокорин и был остановлен за нарушение ПДД, украшен именной серией КАА (Кокорин Александр Александрович). В коллекции у 25-летнего Кокорина помимо вышеназванных автомобилей есть также Rolls-Royce. Все элитные автомобили игрока имеют цифровое сочетание 009.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:05
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