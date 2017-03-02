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Станислав Черчесов посетил семинар для врачей и тренеров по физподготовке клубов РФПЛ
В четверг, 2 марта, в Доме футбола состоялись семинары для врачей и тренеров по физической подготовке футбольных клубов РФПЛ. Их провели главный врач национальной сборной России Эдуард Безуглов и тренер по физической подготовке национальной сборной Владимир Паников.
Мероприятия прошли в рамках подготовки к Кубку Конфедераций. В них принял участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, информирует официальный сайт РФС.
В числе основных тем, рассмотренных на семинарах, были: подготовка к крупным международным турнирам, индивидуальные особенности игроков, обмен опытом, медико-биологическое обеспечение национальной сборной России, современные технологии в спорте высших достижений, антидопинговое обеспечение, основы спортивного питания. Беседы и обсуждения прошли в конструктивном ключе.
Мероприятия прошли в рамках подготовки к Кубку Конфедераций. В них принял участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, информирует официальный сайт РФС.
В числе основных тем, рассмотренных на семинарах, были: подготовка к крупным международным турнирам, индивидуальные особенности игроков, обмен опытом, медико-биологическое обеспечение национальной сборной России, современные технологии в спорте высших достижений, антидопинговое обеспечение, основы спортивного питания. Беседы и обсуждения прошли в конструктивном ключе.
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