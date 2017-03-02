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Глава Дагестана: республика не может финансово поддерживать "Анжи"

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов рассказал о взаимоотношениях региона с "Анжи" после ухода инвестора Сулеймана Керимова.

"Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов. Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы.

Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет.

Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию", - цитирует Абдулатипова "Известия"..
Теги: Анжи
Сегодня, 21:15
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3
(1)
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
еще б и кадырова денежек лишить

Поищи, как он заистерил, когда Путин сообщил всем, что необходимо сократить централизованную дотацию регионов и что регионы должны теперь зарабатывать сами.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:38) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
кауказ в пердив !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
еще б и кадырова денежек лишить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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