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"Спартак" прибыл в Краснодар

"Спартак" прибыл в Краснодар, где 5 марта в рамках 18-го тура чемпионата России встретится с "Краснодаром", сообщает инстаграм красно-белых.

Матч между командами начнется в 16.30 по московскому времени.
Теги: Спартак Краснодар
Вчера, 22:47
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№6 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 00:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
3 - 1


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Че так рано? У нас опасно!!! My Webpage


Я , двумя руками , " за " юморные превью с приколами над гостевыми командами , их много . Но скажи честно , неужели этот ролик соответствует статусу " Краснодара " ? Тебе лично - нравится ? Безвкусно и неприятная девица с мерзким голосом . Мне лень " рыться" на Ютюбе , но качественных превью с " мясом " - там уверен много , а тут ...дёшево и убого .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:30) #
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online

Цитата: сын кубани
Че так рано? У нас опасно!!! My Webpage

Оскар в студию !
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: avnik море (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Че так рано? У нас опасно!!!


Будут вам котлеты...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:29) #
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Цитата: сын кубани
Че так рано? У нас опасно!!!

"...а хвались, идучи с рати" (с) smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: сын кубани краснодар (Вчера, 23:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Краснодар»
Че так рано? У нас опасно!!! My Webpage


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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