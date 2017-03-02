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Виталий Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи

Бюро исполкома РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финального матча Кубка России сезона-2016/17 на стадионе "Фишт" в Сочи. Об этом сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Завтра на бюро исполкома рассмотрим вариант с проведением финала Кубка России в Сочи", - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Мутко сообщил, что финальная игра Кубка России может пройти в период с 1 по 3 мая.
Теги: Мутко
Вчера, 23:47
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