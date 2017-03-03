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17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
12:00
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
Андрей Созин: для "Зенита" чем больше скандалов, тем лучше
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своими ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит".
"Нельзя предугадать, как пойдёт игра. Можно было бы делать какие-то прогнозы, если б у руля ЦСКА оставался Слуцкий. Но ко второй части сезона команду готовил новый тренер. Вроде все в клубе довольны методами Гончаренко, но как всё будет на деле – вопрос.
Что касается "Зенита", то мелочей в футболе не бывает. Все эти заявления агентов, ссоры игроков с тренером, незначительные нарушения правил дорожного движения лидером команды… Вокруг сине-бело-голубых очень много околофутбольных новостей. А вот новостей футбольных, напротив, очень мало. Возможно, это политика медиараскрутки команды, и она имеет право на жизнь. Но мне больше нравится, как готовится ЦСКА: тихо, спокойно, без истерик. "Зенит" же живёт в немного другом измерении.
Для них чем больше скандалов, тем лучше. Говорят о том, что если "Зенит" проиграет в следующем матче, то Луческу снимут. Конечно, это слухи. Но слух на пустом месте никогда не рождается. Как это скажется на команде? Пойдут ли игроки вперёд за своего тренера? Докажут, что они одна семья? По составу и финансовой составляющей "Зенит" — явный фаворит. Но это преимущество нивелируется подходом к делу.
Для обеих команд матч очень принципиален, потому не решусь поставить на победу кого-либо. Думаю, что будет результативная ничья", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Нельзя предугадать, как пойдёт игра. Можно было бы делать какие-то прогнозы, если б у руля ЦСКА оставался Слуцкий. Но ко второй части сезона команду готовил новый тренер. Вроде все в клубе довольны методами Гончаренко, но как всё будет на деле – вопрос.
Что касается "Зенита", то мелочей в футболе не бывает. Все эти заявления агентов, ссоры игроков с тренером, незначительные нарушения правил дорожного движения лидером команды… Вокруг сине-бело-голубых очень много околофутбольных новостей. А вот новостей футбольных, напротив, очень мало. Возможно, это политика медиараскрутки команды, и она имеет право на жизнь. Но мне больше нравится, как готовится ЦСКА: тихо, спокойно, без истерик. "Зенит" же живёт в немного другом измерении.
Для них чем больше скандалов, тем лучше. Говорят о том, что если "Зенит" проиграет в следующем матче, то Луческу снимут. Конечно, это слухи. Но слух на пустом месте никогда не рождается. Как это скажется на команде? Пойдут ли игроки вперёд за своего тренера? Докажут, что они одна семья? По составу и финансовой составляющей "Зенит" — явный фаворит. Но это преимущество нивелируется подходом к делу.
Для обеих команд матч очень принципиален, потому не решусь поставить на победу кого-либо. Думаю, что будет результативная ничья", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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