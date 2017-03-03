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Болельщики "Крыльев Советов" смогут пройти на стадион "Нефтяник" бесплатно

На матч 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив", который состоится в Уфе на стадионе "Нефтяник" в воскресенье, 5 марта , вход на стадион для болельщиков самарской команды будет бесплатным при наличии паспорта.

Запуск на стадион начнется за час до начала матча. Поклонники "Крыльев" смогут разместиться на секторах 15 и 16 или на секторе 11, предназначенном для активной поддержки команды.

Продажа билетов для болельщиков "Локомотива"в Уфе производиться будет в гостевой кассе. Для всех остальных зрителей будет доступен сектора 19 и 20. Стоимость билетов на эти сектора составит 200 рублей.

ПФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 18:07
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