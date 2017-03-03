"Амкар" завершил предсезонную подготовку и вылетел в Екатеринбург

Сегодня утром футболисты "Амкара" провели заключительную тренировку в Белеке. После нее команда отправилась в аэропорт Анталии, чтобы совершить перелет в Екатеринбург, где пятого марта состоится матч чемпионата России с "Уралом".Завтра у "Амкара" запланирована предыгровая тренировка. По договоренности между командами, накануне матча соперники не выйдут на поле "СКБ-Банк" Арены, на котором состоится встреча. Обе предыгровые тренировки состоятся в манеже "Урал".