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Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина

Бывший советник президента "Локомотива" и вице-президент по аналитической работе и спорту Юрий Белоус негативно оценил деятельность Ольги Смородской на посту президента железнодорожников.

"Ольга Юрьевна попала в тот момент в абсолютно благополучный клуб, который строили ее предшественники – Валерий Филатов и Юрий Семин. И вся ее дальнейшая деятельность была направлена на то, чтобы перечеркнуть их огромный вклад в то, чтобы "Локомотив" из пятого колеса в московской телеге превратился в топ-клуб. Поэтому интервью Смородской – это, похоже, попытка каким-то образом оправдаться за те неудачи, которые случились при ней", - цитирует Белоуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Белоус Семин Смородская Локомотив
Сегодня, 19:53
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№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и это говорит человек который угробил Торпедо


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Здорово конечно Смо-дермо наплевало - Белоусу.
Регистрация: 18.03.2012
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