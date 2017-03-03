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Валерий Масалитин: в этом туре чемпионата России, возможно, разыгрываются золотые медали

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что 18-й тур РФПЛ определит расстановку сил в борьбе за золотые медали чемпионата страны.

"Вообще в этом туре, возможно, разыгрываются золотые медали. Если "Зенит" проиграет, а "Спартак" выиграет, то отрыв составит 8 очков. Если выиграет "Зенит", проиграет "Спартак", то снова будет чемпионская гонка, а ЦСКА отвалится. В этом туре всем очки надо набирать. "Зенит" после перерыва провел уже две официальных игры, так что он находится в игровом тонусе получше", - цитирует Масалитина "Р-Спорт".
Теги: Масалитин
Сегодня, 20:30
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4
(4)
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:51) #
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  •  (2)

Цитата: капля никотина
Ну почему - если вдруг пульные пропустят по шару в свои лузы, а мы бычье на холодец немного настрогаем - самое то.

Писал уже. Это было бы идеальным вариантом, если конечно бамжи еще и просрут! Не старт второго круга-а мечта!

Но все равно , много туров впереди.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: maradona72
Рановато. Ой рановато!

Ну почему - если вдруг пульные пропустят по шару в свои лузы, а мы бычье на холодец немного настрогаем - самое то.

В Зине потом восстание - Дзюба на баррикадах с оголенной грудью, а лошадям до лета надо где-то от приставов попрятаться - а то, блеать,и одежду отберут.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (1)

Рановато. Ой рановато!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)

а возможно и серебрянные
Регистрация: 22.11.2014
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