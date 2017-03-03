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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Валерий Масалитин: в этом туре чемпионата России, возможно, разыгрываются золотые медали
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что 18-й тур РФПЛ определит расстановку сил в борьбе за золотые медали чемпионата страны.
"Вообще в этом туре, возможно, разыгрываются золотые медали. Если "Зенит" проиграет, а "Спартак" выиграет, то отрыв составит 8 очков. Если выиграет "Зенит", проиграет "Спартак", то снова будет чемпионская гонка, а ЦСКА отвалится. В этом туре всем очки надо набирать. "Зенит" после перерыва провел уже две официальных игры, так что он находится в игровом тонусе получше", - цитирует Масалитина "Р-Спорт".
"Вообще в этом туре, возможно, разыгрываются золотые медали. Если "Зенит" проиграет, а "Спартак" выиграет, то отрыв составит 8 очков. Если выиграет "Зенит", проиграет "Спартак", то снова будет чемпионская гонка, а ЦСКА отвалится. В этом туре всем очки надо набирать. "Зенит" после перерыва провел уже две официальных игры, так что он находится в игровом тонусе получше", - цитирует Масалитина "Р-Спорт".
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