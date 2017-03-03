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Дмитрий Булыкин: хочу в России организовать клуб по европейской модели

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что хотел бы в России построить клуб по европейским стандартам.

"Хотелось бы себя увидеть где-то в футболе. Есть затеи, очень много идей. Очень хочется организовать клуб по европейской модели, сделать что-то полезное для российского футбола. Наш отечественный футбол развивается не так, как должен. Я играл в европейских клубах, поэтому знаю, как там все это организовано, и хочу европейскую модель перенести сюда. Некоторые даже не знают, как это должно выглядеть, а с некоторыми нельзя найти общий язык. А многие специалисты просто не задействованы.

У меня есть три-четыре тезиса, которые должны быть в российском футболе. И пока их все не услышат, то будет очень трудно что-то поменять. У нас велика роль агентов и директоров на теневую экономику футбола. В Европе это единичные случаи", - цитирует Булыкина "Спорт FM".
Теги: Булыкин
Сегодня, 21:32
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