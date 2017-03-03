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Шамиль Асильдаров: постараемся, чтобы болельщики гордились "Анжи", как гордились раньше

Нападающий "Анжи" Шамиль Асильдаров заявил, что игроки сделают всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.

"Мы здесь собрались не просто так, а чтобы поддержать традиции подобных встреч. Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше. Постараемся, чтобы вы гордились "Анжи" так же, как гордились командой раньше", - цитирует Альсидарова официальный сайт клуба.
Теги: Анжи
Сегодня, 23:03
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 23:37) #
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раньше это когда????пару лет назад,в течении пары лет?????
Регистрация: 22.11.2014
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