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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Шамиль Асильдаров: постараемся, чтобы болельщики гордились "Анжи", как гордились раньше
Нападающий "Анжи" Шамиль Асильдаров заявил, что игроки сделают всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.
"Мы здесь собрались не просто так, а чтобы поддержать традиции подобных встреч. Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше. Постараемся, чтобы вы гордились "Анжи" так же, как гордились командой раньше", - цитирует Альсидарова официальный сайт клуба.
"Мы здесь собрались не просто так, а чтобы поддержать традиции подобных встреч. Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше. Постараемся, чтобы вы гордились "Анжи" так же, как гордились командой раньше", - цитирует Альсидарова официальный сайт клуба.
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