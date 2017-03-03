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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Неманья Пейчинович: Кубок России - хороший шанс попасть в Лигу Европы
Защитник "Локомотив" Неманья Пейчинович заявил, что главной задачей для столичной команды в чемпионате России является попадание в первую четверку.
- В данный момент путь "Локо" в Лигу Европы через Кубок России выглядит более реалистичным, чем через чемпионат. В связи с этим можно сказать, что Кубок России — это приоритет для вашей команды?
- Кубок - действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с "Уфой" нас ждет очень серьезное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет еще сложнее — вне зависимости от соперника. Но никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места.
"Известия"
- В данный момент путь "Локо" в Лигу Европы через Кубок России выглядит более реалистичным, чем через чемпионат. В связи с этим можно сказать, что Кубок России — это приоритет для вашей команды?
- Кубок - действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с "Уфой" нас ждет очень серьезное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет еще сложнее — вне зависимости от соперника. Но никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места.
"Известия"
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