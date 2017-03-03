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Неманья Пейчинович: Кубок России - хороший шанс попасть в Лигу Европы

Защитник "Локомотив" Неманья Пейчинович заявил, что главной задачей для столичной команды в чемпионате России является попадание в первую четверку.

- В данный момент путь "Локо" в Лигу Европы через Кубок России выглядит более реалистичным, чем через чемпионат. В связи с этим можно сказать, что Кубок России — это приоритет для вашей команды?

- Кубок - действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с "Уфой" нас ждет очень серьезное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет еще сложнее — вне зависимости от соперника. Но никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места.

"Известия"
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 23:08
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